Professor da UFPel na Academia Brasileira de Ciências

O professor do Núcleo de Biotecnologia do Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Universidade Federal de Pelotas, Odir Antônio Dellagostin, tomou posse como Membro Titular da ABC (Academia Brasileira de Ciências) na área de Ciências Agrárias no dia 15. Em 2018 foi divulgada a lista com os 18 novos membros titulares da academia, sendo apenas três membros oriundos do Rio Grande do Sul.

