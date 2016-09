Professor de luta livre desloca a perna de seu aluno com um chute

Um vídeo mostra o momento em que uma demonstração de técnicas da arte marcial Muay Thai não saiu como o esperado.

Filmado em uma academia, a filmagem mostra dois homens: um de shorts vermelho, e outro de shorts amarelo. “Ok pessoal, vamos fazer uma demonstração do chute baixo do Muay Thai”, explica o homem de vermelho.

“Uma das maneiras mais efetivas de obter sucesso é atingir bem aqui”, ele continua explicando. Após contar até três, ele realiza o movimento, mas a força do impacto é tão forte que desloca a perna do companheiro. Agonizando de dor, o homem de amarelo cai no tatame enquanto que a pessoa que filma não aguenta e começa a rir da cena.

O vídeo, que foi filmado na Tailândia, apareceu na página do Facebook “Muay Thai Camps in Thailand” e viralizou rapidamente.

