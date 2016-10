Professor é investigado por abuso de alunas de 9 anos em escola particular

Um professor de informática de uma escola particular em Salvador é suspeito de abusar de alunas do ensino fundamental durante as aulas. A denúncia foi feita ao Ministério Público da Bahia pelos familiares das vítimas.

De acordo com o órgão, o caso corre em sigilo de justiça para preservar a identidade das crianças. A diretoria do colégio informou que o professor foi afastado das funções. Segundo o relato de uma familiar de uma das vítimas, o professor abusava das meninas quando ia tirar dúvidas.

Segundo a parente, a criança revelou que os abusos ocorriam com frequência e que as colegas ficavam com medo de contar aos pais e serem responsabilizadas. Há suspeitas de que os abusos já aconteciam há cerca de cinco anos, pois a irmã de uma das vítimas, atualmente com 16 anos, relatou que o professor fazia o mesmo com ela na época em que estudava no ensino fundamental. (AG)

