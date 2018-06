Em cumprimento de mandato de prisão preventiva, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul capturou na Praia dos Ingleses (SC) um professor gaúcho de 42 anos, acusado de atentado violento ao pudor contra uma aluna, em 2008. Na época do crime, a vítima frequentava em Porto Alegre o curso profissionalizante onde o agressor trabalhava.

Deixe seu comentário: