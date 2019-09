Professor é preso por suspeita de estupro contra 20 alunas no norte do Estado

Um homem foi preso, nessa quarta-feira (25), em David Canabarro, no Norte do estado, acusado de estupro e estupro de vulnerável de 20 estudantes na escola estadual onde trabalha. César Pedro Zanella, 58 anos, ex-diretor e professor de matemática, teve prisão preventiva decretada pela Justiça de Casca com base em 20 inquéritos concluídos em julho. Os crimes teriam acontecido no Instituto Estadual de Educação Assis Brasil. A prisão foi solicitada com base na possibilidade de o suspeito cometer os crimes novamente. Também sustentou o decreto de prisão o fato do suspeito pressionar supostas vítimas a não deporem à polícia.

A investigação movida pela Polícia Civil aponta que, desde 2016, o professor teria protagonizado situações em que teria tocado cabelos, ombros, nádegas, pernas e seios de alunas, sendo algumas menores de 14 anos à época dos fatos. Foi relatado que ele chaveava a porta da sala de aula quando estava sozinho com estudantes e então as assediava e ameaçava para não falarem para outras pessoas.