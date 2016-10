Professor é preso suspeito de abusar de aluna de 10 anos

Um professor de ensino fundamental, de 61 anos, foi preso suspeito de abusar de uma aluna de 10 anos. O caso aconteceu em uma escola do Espírito Santo em setembro deste ano. De acordo com o delegado, ele foi flagrado por duas servidoras tocando no corpo da criança. O professor negou a acusação.

De acordo com a polícia, duas servidoras da escola flagraram o professor tocando em partes íntimas da criança dentro de uma sala de aula.

Elas contaram que passaram a observar o comportamento do professor depois de notarem que durante o recreio ele não frequentava a sala dos professores, como os outros educadores da instituição.

Além disso, as servidoras também contaram que viram o mesmo professor colocando um bilhete com o endereço de e-mail dele dentro da mochila da menina. “Nós temos relato de duas testemunhas, da própria criança, e, sobretudo, o fato do e-mail, que ele não explica”, disse o delegado.

A escola demitiu o funcionário e elaborou um relatório, que foi enviado à polícia pela família da aluna.

“A família nos procurou e trouxe o relatório fornecido pela própria escola onde a criança estudava. A menina confirmou que ele colocou a mão dentro do short dela”, contou Pazolini.

O professor negou as acusações. “[Fui preso] por causa de uma declaração de uma pessoa que falou que viu uma coisa e não viu. Não sou doido, não sou maluco. Eu estava dando aula, estava com mais de 30 alunos dentro da sala, vou fazer um negócio desse? Eu nego isso tudo”, disse.

Ele também disse que não escreveu nenhum bilhete para a aluna contendo o e-mail dele. O professor está detido em prisão temporária. (AG)

