Professor invade supermercado de carro

A Plícia Militar deteve um professor universitário com doutorado que surtou e invadiu um supermercado com o carro em Bariri (SP), nessa terça-feira . O veículo só parou no meio da loja e o homem precisou ser amarrado, mas nenhum cliente ficou ferido. Ele foi levado para a Santa Casa da cidade, onde passa por atendimento. A família já havia entrado com um pedido de internação compulsória do rapaz.

