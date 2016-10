Professor que foi ferido em assalto na escola fala em trauma: “nunca imaginei”

Quase um mês após ter sido agredido durante assalto dentro da sala onde leciona aula, na, na Zona Sul de Macapá, o professor de geografia Alex de Oliveira, de 44 anos, mostra que já não é tão visível a marca do corte que levou na orelha durante a abordagem de um dos bandidos armado com uma faca. Mas, diz, no entanto, que o trauma provocado pelo episódio ainda permanece.

O educador e os alunos foram assaltados na noite de 9 de setembro dentro de uma das salas de aula da escola Cecília Pinto, no bairro Buritizal.

De acordo com a Polícia Militar (PM), três pessoas pularam o muro da instituição e roubaram o notebook do professor e celulares de alunos. Oliveira teve a orelha ferida por um dos assaltantes.

“As pessoas depois me falaram: ‘ah, só fez um cortezinho na orelha do professor’. Mas a questão não é essa, é o fator psicológico do episódio. Sempre imaginei que pudesse ser assaltado dentro de casa, onde é mais provável, na rua onde já fui roubado uma vez, mas dentro da sala de aula não, nunca imaginei”, lamentou Alex, relembrando o caso.

