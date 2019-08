Professor que salvou alunos de ataque em escola de Charqueadas será homenageado

Após um ataque ao Instituto Estadual de Educação Assis Chateaubriand, onde um adolescente feriu três estudantes a golpes de machadinha, quem evitou o pior foi um professor da escola. Juliano Mantovan, professor de Educação Física da instituição, conseguiu desarmar o agressor e ajudou a socorrer os alunos feridos. O ataque aconteceu nessa quarta-feira (21).

Por consequência e para marcar o ato de bravura do professor, Juliano Mantovani receberá uma homenagem do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Ele será reconhecido oficialmente, porém o formato da homenagem ainda está sendo pensado e a data ainda não foi definida.

