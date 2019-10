Professor Streck receberá homenagem da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul

A Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul vai realizar uma homenagem ao professor Lenio Streck para conceder a ele o título de Cidadão Santa-cruzense. A cerimônia está marcada para a próxima segunda-feira (04). A iniciativa veio do vereador Edmar Hermany – eleito prefeito da cidade em 1992 – em respeito aos serviços públicos prestados pelo professor à cidade de Santa Cruz do Sul.

“O professor Lenio Streck, em sua etapa em Santa Cruz do Sul, deixou grandes marcas e amigos, sempre orgulha nossa cidade por sua brilhante e combativa trajetória. É um orgulho para Santa Cruz do Sul tornar o Dr. Streck nosso Novo Cidadão,” disse o vereador Edmar Hermany.