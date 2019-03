Professora brasileira concorre a “Nobel da Educação”

A professora brasileira Debora Garofalo concorre ao Global Teacher Prize, considerado o Nobel da Educação. O vencedor será anunciado pela Varkey Foundation na tarde deste domingo (24). O prêmio será de US$ 1 milhão. Formada em letras, Debora atua em uma região carente de São Paulo, onde ensina matérias de tecnologia. No local, que é cercado por quatro favelas famosas pela violência, ela idealizou o projeto “Robótica com sucata promovendo a sustentabilidade”.

O anúncio será feito nos Emirados Árabes, durante o Fórum Mundial de Educação e Competências (tradução livre). Porém, a profissional já é vitoriosa: ela é a primeira mulher sul-americana entre os 10 melhores professores do mundo. Além disso, se tornou embaixadora da Educação pela Fundação Varkey.

