Professora da Universidade Feevale participará de encontro na Alemanha

Docente do curso de Farmácia da Universidade Feevale, Caroline Rigotto foi selecionada pela Academia Brasileira de Ciências para participar do workshop Como queremos viver amanhã? – Perspectivas para o uso da água nas regiões urbanas, que acontece de 3 a 7 de outubro na Universidade de Duisburgo-Essen, na Alemanha. No evento serão reunidos grupos de jovens cientistas para debaterem problemas e desafios para a gestão de recursos hídricos em áreas urbanas.

professora também é integrante do Grupo de Pesquisa em Virologia Ambiental e do Laboratório de Microbiologia Molecular da Universidade, onde atua na área de virologia ambiental e qualidade de água, com a linha de pesquisa Contaminação do Ambiente por Vírus Entéricos. “Tenho certeza de que será uma excelente oportunidade para discutir esse tema relevante com outros profissionais da área que atuam no Brasil e na Alemanha”, afirma.

