Professora é condenada a 1 ano de prisão por fazer sexo com seu aluno de 15 anos

A professora Kathy Kitts, 46 anos, foi condenada a 14 meses de prisão por se relacionar sexualmente com um aluno de 15 anos, de acordo com decisão da Justiça. Além disso, a professora ficará registrada como agressora sexual por 20 anos.

Segundo o processo, Kathy trocava ajuda no trabalho de casa do aluno, que tinha dificuldade para resolver as tarefas, por sexo. A primeira relação sexual ocorreu em abril de 2012. A partir de então, Kathy e o menor fizeram sexo várias vezes, incluindo durante o recreio.

“Eu era muito jovem e ingênuo para perceber o que iria acontecer. Não tive escolha a não ser concordar. Se eu negasse, ela não me ajudaria no trabalho de casa e eu me daria mal na escola”, disse o jovem durante o julgamento.

“Minha inocência foi destruída pela senhora Kitts. Agora estou vazio. Temo não conseguir amar alguém”, acrescentou ele.

A professora, que é divorciada e tem dois filhos adolescentes, manifestou “profundo remorso” pelo ocorrido, segundo relato da sua advogada. Kathy foi chamada pela mãe do aluno de “predadora sexual”. O caso aconteceu no Canadá. (AG)

