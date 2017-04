Professora e perfomer de Porto Alegre vence o Miss Tattoo Show RS 2017

Com 20 tatuagens pelo corpo, sendo uma fechamento de costas, Dafny Zanquetta, 26 anos, natural de Canoas e moradora de Porto Alegre foi escolhida a Miss Tattoo Show RS 2017 no concurso realizado neste sábado (8) durante o 7º Tattoo Show RS. O título de 1ª Princesa ficou com Patty Hillesheim, de Montenegro e 2ª princesa com Bruna Klippel, de Gravataí.

“Trabalhei muito e queria muito esse título. Sabia que seria difícil porque as meninas são todas lindas demais e arrasaram no palco. Fiquei muito surpresa!”, declarou a vencedora que recebeu a faixa da Miss Tattoo RS 2016, Paula Leão.

Dafny é professora de inglês e também atua como performer neoburlesca, apresentação teatral ou de dança que consiste em uma paródia ou sátira e que ganhou força no século XIX, nos Estados Unidos e Canadá, traduzindo a liberdade da mulher. Liberdade que Dafny também defende nas mulheres tatuadas. “A arte é maior do que qualquer preconceito. Não é a pele que se define o caráter. Todas as mulheres são lindas”.

Participaram da última etapa do concurso 10 candidatas de várias cidades e o quesito atitude, personalidade, estilo e tatuagem estiveram em votação e foram decisivos para a escolha da Miss Tattoo Show RS 2017.

Melhores tatuadores

O reconhecimento dos tatuadores passa necessariamente pelas convenções de tatuagem, onde são realizados os concursos que contribuem para dar visibilidade e alavancar os profissionais. No Tattoo Show RS 2017, os tatuadores participarão de concursos nas categorias Série Colorido, Série Preto e Branco, Black and Grey, Black Work, Fechamento, Neo Tradicional, New School, Realismo, Comics, Tribal, Aquarela, Fusion, Caligrafia, Colorido, Portrait, Old School, Oriental e Pontilhismo. Também serão premiadas as melhores tatuagens concorrentes da sexta-feira, sábado e domingo.

“Os vencedores receberão troféus desenvolvido pelo renomado artista plástico de Caxias do Sul, Ale Amorin, e prêmios como máquinas e kits de tintas”, explica Neto ao frisar a qualidade dos trabalhos que participam das disputas. “A premiação do Concurso de Tatuagem coloca o profissional e seu estúdio num patamar diferenciado, o que atrai mais público, dá mais credibilidade e contribui para o crescimento do mercado”.

Evento

O Tattoo Show RS é o maior evento de tatuagem do Rio Grande do Sul e reúne até domingo (9), 400 tatuadores no edifício Garagem do Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O ingresso custa R$ 20 mais um quilo de alimento não perecível (exceto sal) e R$ 25 sem a contribuição social.

Os alimentos arrecadados serão doados para o Banco de Alimentos de Porto Alegre, organização da Sociedade Civil de Interesse Público, que beneficia anualmente pelo menos 250 instituições na capital gaúcha, o que equivale ao atendimento de 40 mil famílias/mês.

Serviço

O quê: 7º Tattoo Show RS

Quando: até 9 de abril (domingo)

Horário: das 10 às 22h

Local: Edifício Garagem do Estádio Beira-Rio – Av. Padre Cacique, 891 – Praia de Belas, Porto Alegre

