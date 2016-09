Professora é presa por ter relações com dois alunos

Uma professora americana foi presa após ter tido relações sexuais com dois de seus alunos. Laura Rich, 38 anos, levou os alunos, em ocasiões diferentes para sua casa, onde eles transaram. O caso foi descoberto pelas autoridades e a mulher acabou afastada de seu emprego.

De acordo com a imprensa local, os alunos tinham 16 e 18 anos. E embora tivessem idade para que o contato sexual não fosse considerado crime, por ter sido professora deles, as autoridades consideraram que ela se aproveitou de sua posição de superioridade para atrai-los e, portanto, foi acusada de abuso sexual. As relações sexuais aconteceram no ano passado na Geórgia, nos Estados Unidos.

