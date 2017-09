Professora fará um novo teste de DNA para provar que é filha do falecido ator Marcos Paulo

A disputa pela herança de Marcos Paulo continua agitada e no próximo dia 21 vai ganhar mais um capítulo. A professora Michelle dos Santos, 41 anos, fará um segundo exame de DNA na sua luta para provar que é filha do ator e diretor, falecido em 2012. A pedido da Justiça, agora o exame vai acontecer com material genético colhido dos tumores de Marcos Paulo, material que, por lei, ficou guardado por cinco anos. O primeiro teste deu negativo.

A professora passou pelo exame a primeira vez em 2014, quando teve o DNA comparado ao das filhas de Marcos Paulo. O diretor deixou três filhas conhecidas: Vanessa Simões, filha com a modelo italiana Tina Serina; Mariana Simões, com a atriz Renata Sorrah; e Giulia Costa, com Flávia Alessandra. Na época, ainda não se sabia que havia material genético do diretor guardado e como seu corpo foi cremado acreditava-se que o único jeito de fazer o exame era comparando com as supostas irmãs.

Agora, a Justiça determinou que filhas, ex-mulheres e meio-irmãos tenham sangue colhido na presença do juiz para realização do exame. Isso significa, segundo O Globo, que até Olívia, filha de Flávia Alessandra com Otaviano Costa, terá que ter sangue retirado para o exame. Depois de feito, os resultados saem em 30 dias.

Michelle seria fiilha de Marcos Paulo com Conceição dos Santos, que era bailarina no Rio de Janeiro. Ela cresceu sem saber quem era o pai até os 8 anos, quando a avó revelou que ela seria filha de Marcos Paulo.

Entenda o caso

Michelle dos Santos seria a filha mais velha de Marcos Paulo, fruto de uma relação que ele teve com Conceição dos Santos, na época bailarina de um espetáculo no Rio de Janeiro. Um dos atores da peça era muito amigo de Marcos e apresentou os dois, que vieram a ter um romance. “A Conceição nunca foi até ele falar que estava grávida até a menina nascer. Ela levou a filha ainda bebê para que ele conhecesse. Mas o Marcos estava começando a carreira, estava se dando bem e pediu que ela não o procurasse mais. Chegou a dar um cheque, mas a Conceição rasgou e nunca mais falou com ele”, conta uma fonte ligada ao caso.

Michelle cresceu sem saber de quem era filha até conhecer a identidade do pai após uma conversa com a avó, aos 8 anos. Já adulta, ela tentou uma aproximação com Marcos Paulo, que topou fazer o exame de DNA, desde que fosse em laboratório da confiança dele e sem nenhum parente da suposta filha junto. Michelle e sua família não aceitaram.

Herança de R$ 50 milhões

Mesmo sem comprovar a paternidade, Michelle dos Santos já faz parte do processo de inventário de Marcos Paulo. “Não há prejuízo para ninguém. Se ela não for a filha, o nome é retirado. se for, tem direito a parte de um bolo”, diz outra fonte.

Vale lembrar que além das filhas, Antônia Fontenelle, mulher de Marcos Paulo por seis anos, também luta por parte do patrimônio deixado pelo diretor. Entre os bens estão apartamentos, joias e um imóvel em Nova York. “Até as filhas dele não duvidam da paternidade e acham Michelle parecida com o pai. Ela criança era a cara da Giulia”, revela a fonte. (AG)

