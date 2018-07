Uma professora da rede municipal de ensino de Juazeiro (BA) morreu após ser “atropelada” por um cavalo, na noite de domingo (8), durante a Festa dos Vaqueiros, no município de Curaçá. Kelly Cristina Souza Gomes caiu e bateu a cabeça no chão, após o impacto com o animal. A professora foi levada para um hospital e morreu a caminho de outro, para onde seria transferida.