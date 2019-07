Professora morre após ter sido prensada contra o próprio carro enquanto fechava a porta

Uma professora de 65 anos faleceu nesta terça-feira (30), após ter ficado gravemente ferida em decorrência da colisão envolvendo uma L200 Triton e um Fiesta. O condutor da caminhonete invadiu a preferencial, na rua Marcílio Dias, atingindo o veículo que trafegava na via, e, logo depois, prensou Maria Helena Ferreira, que, no momento do acidente, chaveava o carro já estacionado.

Ela foi encaminhada para o Hospital de Caridade e Beneficiência de Cachoeira do Sul, mas não resistiu aos ferimentos. Maria Helena trabalhava como professora na escola Jenny Figueiredo, em Forqueta, no interior do município.

