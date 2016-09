Professora sexy que dá aula para crianças está chamando a atenção na internet

Uma professora que dá aula para crianças está sendo considerada a mais sexy do mundo. A americana Patrice Brown dá aulas para alunos da quarta série do ensino fundamental e começou a chamar atenção na internet ao publicar fotos que mostram sua boa forma e seus looks impecáveis em sala de aula.

A conta dela no Instagram já tem mais de 51 mil seguidores, o que mostra que a professora tem feito sucesso nas redes sociais. Mas, enquanto muita gente elogia o visual e a atitude de Patrice, outros fazem questão de criticá-la e questionar as roupas que ela usa.

“Ela não estaria dando aulas para o meu filho vestida assim. Existe hora e lugar para tudo e a sala de aula não é o caso. Tirar selfies no meio da sala de aula… inapropriado.”, criticou uma internauta. “A pior professora da América”, disparou outro. Patrice dá aulas em uma escola de Atlanta, nos Estados Unidos.

Comentários