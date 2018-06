Professores da Ufrgs são alvo de investigação da Polícia Federal pela prática do crime de estelionato

Como parte das investigações de professores da Ufrgs (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) que mantêm contrato de dedicação exclusiva com a universidade, mas, paralelamente, exercem atividades privadas em clínicas e consultórios, a PF (Polícia Federal) cumpriu, nesta terça-feira (19), 15 mandados de busca e apreensão em Porto Alegre e também em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos.

Essa prática, segundo a PF, é proibida pela lei e constitui crime de estelionato.

Com participação da CGU (Controladoria-Geral da União), o inquérito foi instaurado há três anos.

Um dos docentes chegou a receber um valor por volta de R$ 1 milhão da Universidade entre 2010 e 2016. Conforme da investigação da PF, metade desse valor corresponde ao extra que o profissional recebia pela dedicação exclusiva.

Esta operação foi batizada Herófilo em referência ao médico grego, fundador da Escola de Medicina de Alexandria e primeiro anatomista da história.

Operação PhD

No começo deste mês, a PF concluiu o inquérito da Operação PhD, deflagrada em dezembro de 2016 para investigar desvio de recursos de programas federais de incentivo à pesquisa, especialmente do Projeto SUS Educador. Foram indiciados 28 investigados por estelionato, associação criminosa, falsidade ideológica e inserção de dados falsos em sistemas de informação, de acordo com a participação individual na fraude. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Entre os indiciados, estão seis professores, cinco servidores da Ufrgs e bolsistas que “recebiam valores indevidamente”.

Segundo a PF, a investigação colheu provas de que a associação criminosa que integrava a coordenação de projetos relacionados à área de saúde da Ufrgs, “se utilizava dessa condição para incluir bolsistas que, muitas vezes, não reuniam os requisitos para serem contemplados”.

O programa fraudado visava à capacitação de profissionais da área da saúde que atuariam como multiplicadores do conhecimento, ampliando o atendimento do SUS à população em diversas regiões do Brasil.

Em um caso, destaca o inquérito da Operação PhD, ficou comprovado que uma pessoa com ensino médio incompleto recebia bolsa de doutorado no valor de R$ 6,2 mil. “Os valores recebidos retornavam aos mentores da fraude em dinheiro vivo, depósitos em conta corrente, além de outras formas”, assinala a PF.

O inquérito policial foi compartilhado, com autorização judicial, para que a Ufrgs realizasse os procedimentos administrativos disciplinares que lhe competem. Os professores e funcionários estão afastados das funções.

