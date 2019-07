Professores de direita lançam movimento em Porto Alegre

Nesta semana, professores identificados com o pensamento de direita estão promovendo o lançamento em mais de uma dezena de cidades brasileiras, contando com Porto Alegre, do Movimento Docentes pela Liberdade (DPL).

Em Porto Alegre, o evento está marcado para às 19h desta quinta-feira (4), com a mesa-redonda Universidade e Liberdade — A Liberdade de Pensar e Agir com Responsabilidade nas Universidades, na Assembleia Legislativa.

O material de divulgação destaca as presenças do procurador de Justiça do Estado Fábio Costa Pereira, dos deputados estaduais Giuseppe Riesgo (Novo) e Tenente-Coronel Zucco (PSL), do escritor e ex-deputado estadual Percival Puggina e do empresário Roberto Rachewsky. Há vagas limitadas mediante inscrição prévia.

Idealizado pelo biólogo Marcelo Hermes Lima, professor da Universidade de Brasília (UnB), o movimento surgiu em maio com o objetivo de reunir docentes de direita e até de centro, conservadores e liberais de instituições brasileiras públicas e privadas de Ensino Superior. Também estão convidados a participar docentes e alunos de unidades de Educação Básica. De acordo com o texto de abertura do site da Regional Rio Grande do Sul, o DPL é “pela defesa da liberdade com responsabilidade e em oposição ao patrulhamento ideológico nas instituições de ensino”.

O Rio Grande do Sul já contabiliza 50 integrantes. Os debates sobre diversos temas de interesse dos participantes e as ações inaugurais de divulgação vêm sendo realizados pelos aplicativos WhatsApp e Telegram. Há grupos de conversa nacionais, regionais e estaduais. Como também há membros que se cadastram pela internet e que não estão nos bate-papos, é provável que a quantidade de gaúchos ligados ao DPL seja maior.

