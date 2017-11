Professores em greve bloqueiam as portas da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul

Professores ligados ao Cpers-Sindicato bloqueiam, na manhã desta terça-feira (21), as portas da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, no Centro de Porto Alegre. Os docentes concentraram-se no local antes das 7h.

Segundo a categoria, o objetivo é não deixar que os deputados estaduais votem o projeto de lei de recuperação fiscal proposto pelo governo de José Ivo Sartori. De acordo com o Cpers, as medidas deixariam o funcionalismo sem reajuste salarial por seis anos e congelaria os investimentos no serviço público.

O Cpers quer que o comando de greve da categoria seja recebido pelo governo do Estado e reivindica que a Assembleia faça a mediação com o Executivo para que sejam apresentadas propostas sobre o 13º salário e o parcelamento dos salários dos servidores, entre outras reivindicações da categoria.

Segundo os manifestantes, se não houver acordo, eles vão manter os bloqueios nas portas da sede do Legislativo durante todo o dia. A Brigada Militar monitora a situação.

