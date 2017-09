Professores estaduais entram em greve, por tempo indeterminado, contra o parcelamento dos salários

Em assembleia geral do Cpers-Sindicato, os professores estaduais decidiram, na manhã desta terça-feira (05), entrar em greve por tempo indeterminado em razão do parcelamento dos salários do funcionalismo estadual.

Os educadores afirmaram que não retomarão as atividades enquanto o governo não quitar a folha salarial de agosto, acabar com os parcelamentos dos vencimentos e pagar os juros que os docentes tiveram que desembolsar ao Banrisul devido ao parcelamento das suas remunerações.

A assembleia geral da categoria foi realizada no Largo Glênio Peres, no Centro da Capital. Depois, os professores e estudantes se dirigiram para a fente do Palácio Piratini para protestar contra o governador José Ivo Sartori. Manifestações estão previstas para ocorrer em todo o Estado nos próximos dias.

