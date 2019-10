Profissional de Educação Física dá dicas para conquistar glúteos bem torneados, esbanjando beleza em praias e piscinas

O começo da primavera já anuncia a época mais aguardada pelos cariocas, o verão. Praias lotadas, roupas curtas e altas temperaturas são as grandes atrações da estação mas, desde outubro, mulheres já começam a se preocupar com o projeto bumbum para brilharem nas areias.

A professora de Educação Física e personal trainer Adriana Castro, especializada em musculação, dá o primeiro conselho para as mulheres que desejam ficar com o bumbum torneado: não confiar em treinos de blogueiras fitness do Instagram.

“Primeiramente, o acompanhamento deve ser com o profissional. Está muito na moda se basear em casos de sucesso do Instagram, mas só o professor de educação física pode passar a série ideal para as necessidades de cada um”, ressalta.

Segundo ela, não existe mistério para conquistar o corpo ideal para o verão. E a musculação é a forma mais eficaz para conseguir um resultado rápido. A rotina da “mulher-fitness” deve ser de dedicação sem exageros: treinar glúteos, no máximo, três vezes na semana, prestando atenção no número de repetições, de séries e a carga de cada exercício.

Para melhorar o desenvolvimento, não adianta exagerar na musculação. “Para ter a hipertrofia, ou seja, desenvolvimento muscular, tem que descansar. Se malhar direto, gera estresse no músculo porque não deixa repousar”, salienta.

Adriana chama atenção, ainda, a “matemática do sucesso”: uma soma de aeróbico, musculação e alimentação regrada. “Para obter o melhor resultado possível, a mulher deve ter o acompanhamento de um profissional de educação física, mas também de nutricionista, responsável por montar a dieta. Com isso, o resultado fica perfeito”, explica.

Com um treinamento regrado, ela afirma que a mulher pode garantir o bumbum dos sonhos entre seis e oito semanas, bem a tempo para aproveitar o verão com estilo.

“Tema-de-casa”

Os aparelhos da academia não são a única forma de garantir o bumbum na nuca para o verão. Com uma esteira ou colchonete para proteger, o chão de casa pode virar espaço de musculação com exercícios simples, mas muito eficazes. Sempre, é claro, com acompanhamento profissional.

“A mulher pode optar pelo agachamento com barra, passadas ao fundo com pesos nas mãos, extensão de quadril com caneleira e ponte”, reforça Adriana. “Todos os exercícios são fundamentais para treinar os músculos do glúteo, quadríceps e posterior.”

Bumbum bonito

No asfalto ou nas areias da praia, Adriana recomenda acompanhamento de um personal trainer para exercícios de “muito sucesso” no projeto de fortificar os músculos do bumbum. No empenho, porém, a mulher não pode brincar com os perigos da exposição ao sol.

A dermatologista Karla Assed, integrante da Sociedade Brasileira de Dermatologia, bate na tecla do protetor solar. “No mínimo, é necessário sempre um FPS [fator de proteção solar] 30. Quanto mais clara é a pela da pessoa, maior deve ser esse índice”, informa a médica.

Para quem for suar muito no treino, não pode abandonar o bloqueador solar para barrar a atuação do sol, e deve procurar produtos específicos para a prática esportiva. Para quem corre, o protetor em spray é o mais recomendado. Para complementar, os lábios também merecem cuidados: Karla reforça a importância do protetor labial para evitar o ressecamento.

(Marcello Campos)