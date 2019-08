Profissões: veja as que mais empregam no Brasil

Para quem está à procura de um curso superior visando melhores oportunidades na carreira, é muito importante acompanhar as pesquisas sobre o mercado de trabalho e os rumos de cada profissão com o passar dos anos.

Um dos métodos para acompanhar mais de perto esse fluxo é avaliar os dados de contratação no Brasil: tanto o número geral de contratações (que considera rotatividade, aposentadorias, etc), quanto o número de criação de novos postos de trabalho (que pode indicar o crescimento das áreas). Os analistas de inteligência da Revista QB realizaram um levantamento com base nos dados fornecidos pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) acerca de contratações formais de nível superior de 2018.

Veja abaixo a lista com as 10 profissões que mais empregaram em 2018:

Fonte: Quero Bolsa

Esse mesmo levantamento apontou também quais profissões apresentaram um aumento significativo na criação de novos postos de trabalho. Veja abaixo:

Fonte: Quero Bolsa

Esses dados são ainda mais curiosos quando vemos que os cursos que mais têm postos de trabalho no Brasil estão relacionados aos profissionais que o brasileiro deposita maior confiabilidade. De acordo com uma pesquisa realizada em 2016 pela empresa de estudos de mercado Growth from Knowledge, os profissionais dessas áreas são muito bem vistos no país. Na pesquisa, foram entrevistados 27 países de todos os continentes sobre 32 grupos profissionais. As profissões de paramédico, farmacêutico, arquiteto e enfermeiro ocupam as primeiras posições de confiabilidade.

Outro método que pode auxiliar na tomada de decisão do curso e da carreira é avaliar os cursos que tiveram crescimento no país. O Quero Bolsa , plataforma digital que oferece vagas e bolsas de estudo em faculdades de todo o país para graduação e pós-graduação , analisou o crescimento das 23 áreas do conhecimento segundo critérios da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) entre 2010 e 2017, último Censo disponível. As áreas que apresentaram mais alunos ingressantes (mais de 200 mil novos alunos) foram Direito (215 mil), Saúde (398 mil), Formação de Professores e Ciências da Educação (592 mil) e Comércio e Administração (771 mil). Saúde cresceu acima da média: 104,45% contra 48,20% no ensino superior em geral.

Veja o gráfico do crescimento das áreas do conhecimento:

A explicação para o avanço tem direta relação com o mercado de trabalho. Os profissionais de saúde tem alta empregabilidade, confiabilidade e sofrem menos em momentos de crise econômica e altas taxas de desemprego.

Acha que você tem perfil para alguma dessas profissões e carreiras? Selecionamos um teste vocacional grátis para te auxiliar na escolha da carreira.

Deixe seu comentário: