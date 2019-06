Profut dá aval e garante possibilidade de reeleição de Romildo Bolzan

*Valéria Possamai

Após a aprovação do Conselho Deliberativo e dos sócios-torcedores do Grêmio, o Profut (Programa de Modernização da Gestão de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro) deu o aval para que o atual presidente, Romildo Bolzan Jr., possa a concorrer a mais uma eleição do clube.

Conforme o presidente do Conselho gremista, Carlos Biedermann, no entendimento do clube havia a possibilidade no estatuto, que foi levada para votação entre conselheiros e posteriormente, aos torcedores. Após a aprovação, foi encaminhado ao Profut a documentação, que analisou e deu o aval para uma nova reeleição.

Na administração do clube gremista desde 2014, Romildo já é o primeiro presidente do Grêmio a ser reeleito com mandato de três anos, após as eleições de 2016. E, se relançar a candidatura será o primeiro mandatário à frente do clube por oito anos consecutivos.

Nos bastidores, a reeleição de Romildo é vista com possibilidade real. O atual presidente já externou o desejo em permanecer no comando do clube. As novas eleições ocorrerão no final deste ano.

