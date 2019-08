Programa Atualidades Pampa, da TV Pampa, estreia novo cenário

O programa Atualidades Pampa, exibido diariamente pela TV Pampa para todo o Rio Grande do Sul, a partir das 19 horas e 15 minutos, com reapresentação à meia-noite, ganha nesta segunda(19) um novo cenário.

A expert em criação de ambientações, Renata Hoff, foi a responsável pelo projeto que durou seis meses, desde a definição do layout até a finalização dos acabamentos e envolveu cerca de trinta profissionais das empresas Renata Hoff Eventos, Locare, Acontece, Inove, Plug e Faz Arte.

Renata conta que o desafio foi complexo: “O uso da tecnologia foi ampliado para valorização das imagens agregadas ao conteúdo. Foi usada madeira com cobertura em melanina. A união de elementos aéreos, o formato da bancada e a composição total do espaço foram pensados para ampliar o cenário e criar um ambiente capaz de comportar dez comunicadores, de forma confortável”. Aline Moraes, da Inove, complementa: “Tudo foi feito com muito carinho, muito cuidado”.

Para modernizar a identidade visual do Atualidades Pampa foram criadas nova logotipia, vinhetas e tarjas, com destaque para a harmonia de cores e ênfase ao azul e laranja, destacando o logotipo da Rede Pampa, o qual remete ao pôr do sol.

No ar há cinco anos, o programa Atualidades Pampa apresenta as principais notícias do dia, destacando-se pela opinião e bom humor dos seus integrantes. A experiente jornalista Magda Beatriz comanda a atração, que conta ainda com Karla Krieger, Ana Aguiar, Roberta Coltro, Gustavo Victorino, Marne Barcelos, Xicão Tofani, Airton Ruschel e Filipe Kunrath.

Além do novo cenário, há outra novidade no programa que já é mania dos gaúchos! O Atualidades Pampa ganha um novo dia de exibição: a partir de 24 de agosto, a atração passa a ser apresentada também aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, levando ao ar os melhores momentos da semana.

Magda Beatriz comemora as novidades e convida: “Confira tudo isso hoje, ao vivo, a partir das 19 horas e 15 minutos, vocês verão como o nosso novo cenário emana energia e tem um formato que abraça o telespectador.”

Participe do programa:

WhatsApp: (51) 9977-7001

E-mail: atualidades@pampa.com.br

Facebook: atualidadespampa

Youtube: Atualidades Pampa

Instagram: atualidades.pampa

