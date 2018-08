Programa Bate-papo com o Léo aborda Agricultura de Precisão, com dicas de como ser um consultor de sucesso no setor

A agricultura de precisão tem se mostrado uma das ferramentas mais importantes para o desenvolvimento das atividades agrícolas, proporcionando aos produtores ganhos em produtividade, sustentabilidade e, principalmente, rentabilidade.

Porém, para que essa prática seja desenvolvida com maior assertividade é preciso que tanto os produtores quanto todos os envolvidos nessa cadeia estejam sempre atualizados em relação às novas tecnologias e aos seus métodos de aplicação.

Diante disso, a InCeres, empresa referência no setor, criou um projeto pioneiro para auxiliar na disseminação de conhecimentos, informações e experiências em relação à essa atividade. Trata-se do Bate-papo com o Léo.

“A ideia desse novo programa é debater ao vivo, com os espectadores e interessados na atividade, os caminhos do empreendedorismo, inovações tecnológicas e o sucesso no setor de agricultura de precisão”, informa engenheiro agrônomo formado pela Esalq/USP e CEO da InCeres, Leonardo Menegatti.

Com formato semelhante aos webinares que a empresa já promove há cerca de dois anos, o Bate-Papo com o Léo proporcionará aos participantes o envio de dúvidas e perguntas, em tempo real, para que o CEO as responda, ao vivo, promovendo total interação e troca de experiências.

“Nesse primeiro programa do projeto o tema será “Como ser um consultor de Agricultura de Precisão de sucesso?”, no qual abordarei a definição de sucesso, o planejamento estratégico de uma consultoria, o relacionamento com clientes, entre outros assuntos”, explica Menegatti.

A estreia do Bate Papo com o Léo será no dia 29 de agosto, ao vivo, à partir das 18h (horário de Brasília). A inscrição gratuita para o programa de lançamento do projeto pode ser feita através do link

https://goo.gl/DWYaeK

