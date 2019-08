Programa Bolsa Família reduz 25% da taxa de extrema pobreza

De acordo com os dados divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o programa Bolsa Família reduziu 25% da taxa de extrema pobreza. O Instituto analisou o progresso das condições de vida dos mais pobres entre os anos de 2001 e 2017. Só em 2017, as transferências do programa retiraram 3,4 milhões de pessoas da pobreza extrema, e 3,2 milhões da pobreza.

Somados, o contingente de pessoas que se beneficiaram com essa mobilidade de classe (6,5 milhões) equivale à população do Maranhão (Censo de 2010). No total, o Bolsa Família transfere recursos a 14 milhões de famílias ou 45 milhões de pessoas, número semelhante ao de toda a população da Argentina. Confira o estudo completo.

Deixe seu comentário: