Programa Carne Angus Certificada treina funcionários da rede Comercial Zaffari

O Programa Carne Angus Certificada iniciou, nesta semana, uma série de treinamentos para os colaboradores da rede de supermercados Comercial Zaffari, com matriz em Passo Fundo. A empresa fechou uma parceria com o programa e o Frigorífico Zimmer para oferecer exclusivamente carne Angus certificada nos açougues de suas 10 lojas no Estado, e as unidades já estão recebendo o produto. A ideia da rede é estabelecer o conceito de Açougue Gourmet, um espaço com layout diferenciado onde o consumidor pode encontrar carne de qualidade superior.

O primeiro treinamento foi realizado na terça-feira, em Passo Fundo, reunindo funcionários das lojas da cidade e de Marau. Na quarta-feira, a capacitação foi levada a Ijuí, para funcionários das unidades da Comercial Zaffari situadas no município e em Cruz Alta. Segundo a coordenadora regional do Programa Carne Angus Certificada, Ana Doralina Menezes, a capacitação buscou informar os funcionários que operam nos açougues sobre o programa. “Mostramos a eles como funciona o processo de certificação e orientamos sobre as características do produto. É importante os colaboradores terem esse conhecimento, para que saibam explicar ao consumidor e este tenha conhecimento sobre a qualidade do produto, entenda por que ele vale mais”, diz Ana Doralina.

Após os treinamentos nas duas cidades, a coordenadora regional visitou os supermercados da rede para conhecer a estrutura dos açougues e orientar os colaboradores para o preparo de cortes alternativos, como os de dianteiro. “Vamos continuar interagindo com eles e, de acordo com a resposta do consumidor e as necessidades informadas pela rede, poderemos oferecer treinamentos específicos, como uma capacitação voltada à apresentação do produto”, afirma Ana.

A coordenadora regional destaca os bons resultados verificados nos pontos de venda que já oferecem o produto certificado. “Percebemos um retorno muito positivo do consumidor, que está buscando cortes novos, como short rib, t-bone e prime rib. O consumidor experimenta e aprova”, avalia. Os próximos treinamentos ocorrerão nas lojas da Comercial Zaffari em Santa Cruz do Sul e Porto Alegre.

