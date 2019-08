Foi lançado o site do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública, por meio do qual serão realizadas as operações para destinar parte dos valores recolhidos em imposto a ações da Secretaria da Segurança Pública. O programa possibilita a empresários destinar até 5% do saldo devido de ICMS para ser aplicado na compra de equipamentos de segurança.

