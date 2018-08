Programa de inseminação artificial melhora genética bovina em Nova Petrópolis

Nova Petrópolis oferece programas de incentivo para os produtores rurais do Município. O prefeito, Regis Luiz Hahn; o secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Lucas da Costa de Lima, e o adjunto da pasta, Pedro Canísio Schneider, visitaram dois produtores de leite do Município nesta quarta-feira, 1º de agosto, para conferir o resultado do programa.

Na Linha Imperial, o prefeito visitou a propriedade de Gerson e Joana Neumann. Com produção de 1.400 litros de leite por dia, os proprietários de 38 vacas lactantes são um dos maiores produtores de leite de Nova Petrópolis. Na Linha Gonçalves Dias, o produtor Clóvis Fernando Thiele mostrou o rebanho que produz 350 litros de leite por dia e que tem previsão de crescimento para o próximo mês. Thiele ainda levou o prefeito e secretários na sala de ordenha da propriedade, que também contou com apoio do Poder Público.

A Prefeitura de Nova Petrópolis possui um termo de fomento com a Cooperativa Agropecuária Petrópolis Ltda., que presta serviço de melhoramento genético na bovinocultura com inseminação artificial para rebanho. Os produtores de Nova Petrópolis são ressarcidos com 80% do valor do sêmen utilizado. Em 2017, foram investidos R$ 62.028,00 em 2.143 inseminações que beneficiaram 603 produtores de Nova Petrópolis. Em 2018, o Município disponibilizou R$ 85 mil para inseminação artificial. Até julho deste ano, 377 produtores já foram beneficiados com 1.246 inseminações.

A agricultura é base importante para a economia de Nova Petrópolis. “Nosso compromisso é trabalhar para melhorar a qualidade de vida da comunidade. É muito bom ver que as oportunidades promovidas pela Administração Municipal estão desenvolvendo e fomentando o crescimento do agricultor”, declarou o prefeito, Regis Luiz Hahn.

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Nova Petrópolis possui outros programas de incentivo ao produtor rural. Transporte de brita e subsídio de areia; máquinas pesadas; salas de ordenha; análise de solo; transporte de esterco; auxílio para estufas (plástico), entre outros, podem ser solicitados na Prefeitura Municipal. Os produtores rurais que estão em dia com a Fazenda Municipal e com a Inscrição Estadual podem se beneficiar com os programas.

