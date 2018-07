Programa de Integridade da Unimed Porto Alegre traz Deltan Dallagnol

No dia 2 de agosto, a Unimed Porto Alegre promove o evento “Integridade é a chave para o cuidar”, com o procurador da República Deltan Dallagnol. A iniciativa é voltada para médicos cooperados, colaboradores e convidados, e será realizada a partir das 19h, no Teatro do Bourbon Country.

“Queremos promover uma grande reflexão sobre a importância da ética e da integridade no contexto do cenário brasileiro, bem como os exemplos positivos de iniciativas e programas de compliance nas relações institucionais e na atividade profissional”, destaca presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre, Flávio da Costa Vieira.

O tema será apresentado pelo procurador Deltan Dallagnol, que acumula experiência em grandes investigações, ministra aulas e treinamentos sobre o combate à macrocriminalidade, escreveu diversos artigos e livros, cursou um mestrado na Universidade de Harvard e se tornou, aos 34, coordenador da força-tarefa do caso Lava Jato em Curitiba. É um dos protagonistas da equipe que empreendeu um novo modelo de investigação, acusando mais de 280 pessoas – muitas delas poderosas – por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa e que vem recuperando mais de 10 bilhões de reais para a sociedade. Foi ainda um dos líderes da elaboração e da campanha em favor da aprovação das 10 Medidas Contra a Corrupção, um projeto de lei de iniciativa popular que alcançou o apoio recorde de mais de 2 milhões de brasileiros. Como procurador e como cidadão, ele vem defendendo mudanças no país que possam reduzir os índices de corrupção e de impunidade.

“Com o intuito de garantir a sustentabilidade do negócio, estruturamos um robusto Programa de Integridade, composto por diversas iniciativas que propõem mais transparência e ética”, complementa Flávio da Costa Vieira.

Desde 2012 a cooperativa vem implementando ações do seu Programa de Integridade. O objetivo vai além de alinhar processos e preservar a marca perante o mercado. Visa garantir a segurança empresarial da organização e de seus representantes e oferece transparência e respeito com o cliente e com quem faz a cooperativa. Para reforçar o trabalho de integridade, foram criados o código e o canal de conduta para colaboradores e cooperados, que em 2017 foi aberto aos fornecedores e parceiros da cooperativa. O material apresenta atitudes corretas que cada um deve tomar diante das mais variadas situações.

Há mais de três anos a Unimed Porto Alegre apoia e participa ativamente de movimentos que proponham mais transparência, como a adesão à campanha 10 Medidas Contra a Corrupção e a assinatura de Termo de Cooperação Interinstitucional com o Ministério Público Federal, com o objetivo de uniformizar os procedimentos que garantem a rastreabilidade das órteses, próteses e materiais especiais, para evitar fraudes.

