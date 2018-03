Para regularizar cerca de R$ 150 milhões em dívidas de ICMS, o governo do RS lança, nesta sexta-feira (2), às 14h, no Palácio Piratini, um programa especial de parcelamento para as cooperativas gaúchas. O REFAZ-Cooperativas prevê prazo de pagamento em até 120 meses de débitos já inscritos em dívida ativa. O programa não prevê a redução de multas ou juros.

Deixe seu comentário: