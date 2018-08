Programa de Trainee 2019 da Cervejaria Ambev procura apaixonados pelo universo cervejeiro

A Cervejaria Ambev está com inscrições abertas para o seu Programa de Trainee 2019. A companhia quer atrair jovens profissionais dinâmicos, autênticos, com paixão por aprender e vontade de crescer junto com a cervejaria. Com salário inicial de R$ 6.400, as inscrições podem ser feitas pelo site https://www.ambev.com.br/carreiras/trabalhe-conosco/trainee-ambev/. O objetivo é encontrar candidatos que se identifiquem com a cultura da companhia e que sejam apaixonados pelo universo cervejeiro.

Para se inscrever no programa, é necessário que os candidatos tenham até dois anos de formados ou previsão de conclusão do curso para o final de 2018, inglês fluente, mobilidade para morar em todo o País e estejam preparados para conhecer a fundo os negócios e os processos por trás da tradição cervejeira da companhia. Além disso, é aberto a todas as áreas de formação para jovens do País inteiro, não há um número fechado de vagas, e desde o primeiro dia o trainee já é um funcionário da Cervejaria Ambev.

Entre os critérios para a seleção, estão candidatos que se identifiquem com a cultura cervejeira. “Nosso programa procura jovens diversos, com autonomia e vontade de crescer junto com a companhia, trazendo energia e entusiasmo para os mais de 700 anos de história cervejeira que a empresa carrega, ajudando a fazer o nosso futuro a partir do nosso passado. Queremos formar os futuros líderes da companhia”, comenta Camilla Tabet, diretora de desenvolvimento de gente da Cervejaria Ambev.

Após o período de inscrições, que vai até 16 de setembro, são realizadas provas on-line, que incluem inglês, aderência à cultura da companhia e raciocínio lógico. Em seguida, os candidatos realizam a análise de um case on-line. Depois, acontecem as entrevistas presenciais por todo o Brasil. Posteriormente, os aprovados participam de um painel de negócios, quando desenvolvem um case em equipe. Na parte final do processo seletivo acontecem entrevistas em grupo com os vice-presidentes e o presidente da Cervejaria Ambev.

Uma vez dentro do programa, os trainees passam por um treinamento completo de dez meses com imersão em todas as áreas da companhia e contato com os funcionários mais experientes de cada setor, que compartilham seu conhecimento. Além disso, os trainees participam de uma integração global em Saint Louis, nos Estados Unidos, onde surgiu a Budweiser. Nessa semana, por volta de 300 trainees ABInbev do mundo se reúnem para aprenderem mais da cultura e estratégia global com o CEO, presidentes de todas as zonas e liderança sênior. Com essa formação, os trainees constroem uma visão holística do negócio que os possibilita identificar a área de maior afinidade para começarem suas carreiras e também os prepara para assumirem funções em diferentes áreas ao longo de suas trajetórias na Cervejaria Ambev. Com isso, o programa é capaz de formar profissionais comprometidos e engajados com o negócio.

Além disso, a Cervejaria Ambev oferece programas para acelerar o desenvolvimento e a carreira dos trainees. No segundo ano de companhia, todos passam por uma mentoria com sócios para ajudá-los a direcionar os objetivos profissionais de cada um. No terceiro ano, eles têm a oportunidade de participar de um curso on-line de Business ministrado pela Harvard Business School.

Após o terceiro ano, os trainees podem ser convidados a participarem de um programa de intercâmbio em que irão trabalhar por três meses em outro país para solucionar um desafio estratégico local. Ao longo de toda a carreira, a Universidade Ambev oferece programas de liderança, metodologia e técnicos para que todos os colaboradores da cervejaria sejam desenvolvidos constantemente.

Deixe seu comentário: