Programa de TV que conserta tatuagens comete erro ao corrigir desenho na coxa de uma das apresentadoras

Uma gafe de um programa de TV do Reino Unido virou sensação na internet. O Tattoo Fixers tem como objetivo consertar tatuagens de pessoas que se arrependeram do desenho ou que precisam corrigi-las. Este último era o caso de Kat, que queria cobrir um desenho em sua coxa esquerda.

Feita por Alice, uma das apresentadoras do programa, a nova tatuagem, no entanto, também apresentou um defeito. Kat pediu para tatuar um relógio e, em uma primeira olhada, parece estar tudo perfeito. Contudo, basta notar que o número 9, escrito em algorítimo romano, foi tatuado como XI, e não IX, deixando o relógio com dois números 11.

O erro foi notado por telespectadores que usaram as redes sociais para comentar a gafe. “Alguém vai ter que cobrir essa tatuagem de novo. Dois 11 e nenhum 9?”, publicou uma internauta.

Comentários