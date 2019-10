Até o mês passado, a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul saldou cerca de R$ 800 milhões em precatórios, por meio do programa “Compensa-RS”, que viabiliza a compensação de débitos inscritos em dívida ativa com o uso de precatórios vencidos. Já foram efetivados 245 pedidos, abrangendo 2.002 precatórios. A iniciativa ocorre de forma integrada o Tribunal de Justiça e a PGE.

