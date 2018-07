Programa gratuito de inclusão digital do CIEE-RS ainda tem vagas

Ainda há vagas para as oficinas gratuitas do programa de inclusão digital Cidadania e Talento.com do Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS). As atividades começam dia 07 de agosto.

As vagas estão disponíveis para os Centros de Convivência e Capacitação da Glória (Rua Raul Pompeia, 139) e do CIEE da Dom Pedro (Rua DomPedro II, 861), no turno da tarde, em Porto Alegre.

Podem se inscrever adolescentes e jovens a partir de 14 anos e que estão matriculados em escolas da rede pública estadual.

Criado em 2004, o programa já beneficiou cerca de 2.700 usuários. As oficinas têm duração de dois meses, são divididas em temas de interesse do universo juvenil e voltados à cidadania.

Inscrição: Av. Borges de Medeiros 328, 8º andar sala 81 – Centro – das 9h às 17h30min/ Telefone: (51) 3363-1084

Documentação necessária: Documento de identidade/ Comprovante de matrícula/ CPF

