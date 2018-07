A UCS (Universidade de Caxias do Sul) implantou, no primeiro semestre deste ano, o Programa de Concessão de Bolsas a Estudantes de Pós-Graduação Stricto Sensu, mantido com recursos institucionais e vinculado aos 16 cursos de Mestrado e oito de Doutorado. Na última terça-feira (17), os quatro contemplados foram recebidos pelo reitor Evaldo Kuiava.

