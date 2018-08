Programa Jovem Aprendiz, do SENAR-RS, inicia nova turma em São José do Norte

A cidade de São José do Norte recebe, a partir desta segunda-feira, 20/08, uma nova turma do Programa Jovem Aprendiz. Promovido pelo SENAR-RS, o programa oferece qualificação para o mercado de trabalho por meio de conteúdos teóricos e práticos, que estimulam o desenvolvimento de habilidades importantes tanto em termos de conhecimentos técnicos quanto em aspectos como postura no ambiente profissional. A turma será composta por 36 alunos que irão estudar administração rural, numa perspectiva de desenvolvimento da região a partir da qualificação rural.

Já é o 5º ano de atividades do Programa Jovem Aprendiz no município de São José do Norte, que até hoje já preparou mais de 130 jovens da região para trabalhar na área da administração rural. Em todo o Rio Grande do Sul, o Jovem Aprendiz já promoveu a formação de mais de 5 mil pessoas entre 14 e 24 anos de idade.

Para participar do Programa é preciso estar estudando ou ter concluído o Ensino Médio e ter disponibilidade para atuar nas empresas cadastradas. O Jovem Aprendiz tem duração de um ano e contempla mais de 800 horas de dedicação. No mês de setembro, outras turmas devem começar suas atividades nos municípios de Bom Jesus e Vacaria, na área da fruticultura.

