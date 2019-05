Programa Mais Médicos abre 69 vagas para o RS

Estão abertas as inscrições para mais uma etapa do programa Mais Médicos. No Rio Grande do Sul foram disponibilizadas 69 vagas para 52 municípios. Em todo o país, são 2 mil vagas abertas para 1,2 mil municípios. O prazo para realizar a inscrição é até a próxima quarta-feira (29) às 18h, no horário de Brasília.

A expectativa do Ministério da Saúde é de que os médicos comecem a atuar já no segundo semestre de 2019. O novo edital é o segundo lançado pela pasta, após a saída de Cuba do programa, e prioriza municípios com altos índices de vulnerabilidade social.

Nesta nova etapa, só são aceitas inscrições de médicos com formação no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, haverá novo chamamento de profissionais brasileiros caso as vagas não sejam preenchidas.

É possível acessar a lista com as vagas disponíveis clicando aqui. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site do programa Mais Médicos.

Deixe seu comentário: