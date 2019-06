Programa Mais Médicos recebe reforços em todo o país

Mais de mil municípios de todo o Brasil, além de dez Distritos Sanitários Especiais Indígenas, receberão reforço de profissionais selecionados para o programa Mais Médicos, a partir desta segunda-feira (24). Este é o 18º ciclo do programa, e a previsão é de 1.975 novas contratações. A seleção deste ciclo priorizou a participação de profissionais formados e habilitados com o registro de Conselho Regional de Medicina (CRM).

De acordo com o Ministério da Saúde, o reforço beneficiará mais de seis milhões de pessoas que vivem nas áreas vulneráveis do Brasil. Os selecionados devem se apresentar aos municípios e iniciar as atividades nas unidades de saúde até esta sexta-feira (28).

Deixe seu comentário: