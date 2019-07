Programa Médicos pelo Brasil substituirá o Mais Médicos em regiões remotas do país, diz ministro da Saúde

Neste domingo (28), o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta voltou a falar sobre o programa “Médicos pelo Brasil”, que substituirá o “Mais Médicos” durante a abertura do Congresso MEDTROP – PARASITO 2019, em Belo Horizonte. Na semana passada, ele já havia dito que as mudanças serão divulgadas oficialmente na próxima semana. Segundo o ministro, o “Médicos pelo Brasil” vai substituir gradativamente o programa anterior, a medida em que as vagas forem preenchidas no novo modelo. Luiz Henrique Mandetta não quis divulgar o número de vagas.

O ministro adiantou que será adotado um novo critério de distribuição de vagas, que classificará os municípios em rural, rural remoto, intermediário e urbano. Ele voltou a enfatizar que a prioridade será o atendimento médico para os municípios com maior vulnerabilidade social. Os médicos serão selecionados por meio de prova objetiva e a contratação será por vínculo CLT.

