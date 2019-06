Programa Minha Casa Minha Vida pode ser divido em dois programas

Nesta terça-feira (04), foi anunciado pelo ministro do Desenvolvimento Gustavo Canuto, que o governo trabalha a hipótese de dividir o programa Minha Casa Minha Vida em dois programas. A ideia relatada pelo ministro é que uma parte do programa seja destinada a famílias de baixíssima renda, obtendo 100% do financiamento do Governo brasileiro. Já o outro seria designado para famílias de baixa e média renda.

De acordo com as novas regras, dentro de cada um dos programas existirá subdivisões. As famílias de baixíssima renda, as quais não tem acesso ao crédito imobiliário, os valores para a moradia serão totalmente pagos pelo governo. E o programa para baixa e média renda, contará com um incentivo para a aquisição do imóvel. Nesta segunda opção, o crédito para o financiamento poderá ser obtido pelo financiamentos ou pela “poupança imobiliária”. Segundo o ministro, essa poupança seria um aluguel pago, porém, estaria adquirindo a sua própria moradia.

Para fazer parte do programa de baixíssima renda são necessários alguns requisitos. Por exemplo, a renda deve ser de no máximo um salário mínimo, entretanto, ficou esclarecido pelo ministro do Desenvolvimento, que este valor é por região. Também serão contempladas as famílias que não tem acesso a nenhum tipo de crédito imobiliário. Outro caso incluso neste programa seriam pessoas oriundas de áreas afetadas por calamidade pública e obras públicas.

