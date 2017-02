Programa que entrevista famosas enquanto elas tomam banho peladas no chuveiro está dando o que falar em Portugal

O talk show acaba de ganhar um subgênero: o talk shower. O bate-papo no chuveiro foi criado pelo apresentador e humorista português António Raminhos. Ele estreou no YouTube o programa ‘Banheira das Vaidades’, no qual entrevista personalidades famosas de Portugal enquanto tomam banho lado a lado – supostamente nus, com tarjas de mosaico em áreas estratégicas do corpo.

A primeira entrevistada foi a apresentadora, atriz e ex-miss Olívia Ortiz. O vídeo gerou muita repercussão na imprensa lusa e nas redes sociais. Não será surpresa se, em breve, alguma emissora levar o formato para a TV.

“O programa é um serviço público: vamos limpar todos os nossos convidados”, ironizou Raminhos.

Casado e pai de três filhas, ele se lançou como comediante depois de ficar desempregado. Era jornalista e trabalhava num jornal que faliu.

