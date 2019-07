Programa que revê Mais Médicos deve ser lançado na próxima semana

Um programa que deve reestruturar o programa Mais Médicos, deve ser lançado na próxima semana. A afirmação foi dada pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, durante um evento da Organização Mundial da Saúde (OMS).

“A Casa Civil e a Presidência da República deram o OK. Na semana que vem, a gente lança o Médicos pelo Brasil, que é o novo programa que vai rever o programa Mais Médicos”, disse.

O dia no anúncio vai depender da agenda do Presidente Bolsonaro. Ainda de acordo com Mandetta, o objetivo do novo programa é se voltar para o que chamam de Brasil profundo, ou seja, as cidades mais vulneráveis e que têm menos acesso às campanhas de saúde pública.

Deixe seu comentário: