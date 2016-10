Programa Sustenplást leva esquete teatral a Santa Cruz do Sul para atividade em homenagem ao Mês da Criança

No dia 22 de outubro, às 15h, o Programa Sustenplást, do Sinplast – Sindicato das Indústrias de Material Plástico no Estado do RS, levará a esquete teatral “Reciclito e a Natureza: uma história divertida” a Santa Cruz do Sul. A apresentação integrará uma tarde de atividades alusivas ao Mês da Criança. O evento acontecerá das 14h às 17h, no Ginásio da APAE, sendo promovido a partir de uma parceria entre Sinplast-Sustenplást, APAE e Sulprint, com apoio da empresa Xalingo.

Encenada pela equipe Cover & Kids, a peça traz o diálogo entre o menino Rafael e o seu robô de plástico Reciclito, construído a partir de peças plásticas reutilizadas. A atividade, voltada para crianças de 3 a 12 anos, visa ensinar, de forma divertida, acerca de separação do lixo e do descarte correto dos artefatos plásticos. Mais informações pelo site www.sinplast.org.br/sustenplast.

