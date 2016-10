Programação de obras para este sábado na Free Way

Para este sábado (22) estão previstas obras em três trechos da Free Way. Em Glorinha, entre os quilômetros 48 e 54, sentido Porto Alegre, haverá bloqueio de duas faixas para manutenção de pavimento de concreto, das 8h às 17h. No mesmo sentido, ocorrerá recapeamento asfáltico, entre os quilômetros 9 e 13, região de Osório e Santo Antônio da Patrulha, das 8h às 17h. Durante este trabalho, duas faixas serão bloqueadas.

Já no km 86, região da avenida Assis Brasil e acessos de Cachoeirinha, haverá bloqueio de uma faixa em cada um dos sentidos entre 9h e 16h30. No local, ocorre a obra de alargamento do viaduto.

Para o domingo não está prevista nenhuma obra. Em caso de chuva ou condições desfavoráveis, os serviços serão suspensos. Os usuários podem ter mais detalhes dos bloqueios e seus impactos no trânsito pelos canais de comunicação da Triunfo Concepa: perfil no Twitter (www.twitter.com/triunfoconcepa), Radiovia Free Way, site e aplicativo.

