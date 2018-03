A 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre que pedia a revisão da decisão de primeiro grau, em caráter liminar, que impede o Sindicato de realizar manifestações durante a realização do projeto Prefeitura nos Bairros. A decisão foi unânime e manteve a multa fixada em caso de descumprimento, que é de R$ 10 mil.

