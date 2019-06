Proibição de transgênero no Exército dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, justificou sua decisão de proibir as pessoas transgênero de se alistarem no Exército devido às “enormes quantidades de medicamentos” que tomam após as operações de mudança de sexo e aos custos de tais intervenções. Além disso “violam as regras e regulamentos” militares que proíbem o uso de drogas. As regras entraram em vigor em abril.

